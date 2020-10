ΠΑΟΚ: “Σενάριο” για Φερέιρα – Ζήτησε 6 εκατ.

Ομάδα από τη Βραζιλία φέρεται να ζήτησε από τον ΠΑΟΚ τον Άμπελ Φερέιρα.

Βραζιλιάνος δημοσιογράφος του FOX SPORTS Brazil αναφέρει -σε “τιτίβισμα” του- ότι η Παλμέιρας ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Άμπελ Φερέιρα από τον ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, ο Λεάντρο Κουασέδα επισημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ ζήτησε το ποσό των 6 εκατ. ευρώ για να δώσει το “ΟΚ” κι έτσι να επιτρέψει την έναρξη των σχετικών διαπραγματεύσεων.

«Η Παλμέιρα ενδιαφέρεται τον Πορτογάλο Αμπέλ Φερέιρα από τον ΠΑΟΚ. Η ελληνική ομάδα ζήτησε 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ του Αμπέλ Φερέιρα απέκλεισε την Μπενφίκα του Ζόρζε Ζεσούς στα προκριματικά του Champions League. Στο παρελθόν, ο Φερέιρα βρισκόταν στην Σπόρτινγκ και στην Μπράγκα», αναφέρει ο Λεάντρο Κεσάντα.

O Palmeiras buscou o português Abel Ferreira do PAOK. O time da Grécia pediu € 6 milhões de multa de rescisão.



O PAOK de Abel eliminou o Benfica de Jesus na prévia da Champions League. Antes, Abel esteve na base do Sporting e no principal do Braga. @FoxSportsBrasil @ESPNBrasil pic.twitter.com/uMH9CiA8Pt