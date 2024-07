ΠΑΟΚ: Στο Βέλγιο γράφουν για συζητήσεις με Γάνδη για τον επιθετικό Ταρίκ Τισουνταλί

Ο ΠΑΟΚ θέλει να ενισχυθεί στην επίθεση και φέρεται να είναι σε επαφές με την Γάνδη, για την απόκτηση του Ταρίκ Τισουνταλί.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι τονίζει πως ο ΠΑΟΚ όχι μόνο εξετάζει την περίπτωση του Ταρίκ Τισουνταλί, αλλά έχουν ξεκινήσει και επαφές με την πλευρά του παίκτη της Γάνδης.

Το σχετικό δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η Αλ Σαμπάμπ είναι μια ομάδα που έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για τον Μαροκινό επιθετικό, ωστόσο ο ΠΑΟΚ και η Γάνδη βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή προκειμένου να επιτευχθεί το deal.

O 31χρονος φορ, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026 με τη Γάνδη, η οποία τον απέκτησε το 2021 από την Μπέερσοτ έναντι 750 χιλ. ευρώ. Μεταξύ άλλων στην καριέρα του έχει παίξει σε Ολλανδία και Γαλλία, με ομάδες όπως η Χάβρη, η Καμπούυρ, η Φένλι και η Ντε Γράαφσχαπ.

Infos #KAAGent :

After Al Shabab interest, #PAOK comes in Tarik Tissoudali’s case!

Talks started with player side in order to consider the possibility of a deal.

Buffalos are open to sell the Morrocan. As explained 5th July, he’s in a list of players who… pic.twitter.com/3bln2WE6wf