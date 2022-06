Ο Πάολο Μπανκέρο επιλέχθηκε στο Νο1 του NBA Draft 2022 από τους Ορλάντο Μάτζικ και λίγο μετά αποκάλυψε την πρόθεσή του να αγωνιστεί στην Εθνική Ιταλίας.

Έχοντας ρίζες από την Ιταλία, ο Μπανκέρο ανδρώθηκε στις ΗΠΑ και κατάφερε να ξεχωρίσει στο διάσημο πανεπιστήμιο Duke, αλλά δεν ξέχασε την πατρίδα του πατέρα του.

Μιλώντας σε Ιταλό ρεπόρτερ έτσι, δήλωσε τα εξής: “Θα παίξω στην εθνική Ιταλίας. Πιθανότατα όχι αυτό το καλοκαίρι, αλλά τα επόμενα. Μετά από κάθε αγώνα λάμβανα πολλά μηνύματα αγάπης από την Ιταλία. Ήταν πολύ όμορφο”.

