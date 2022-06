Ο Πάολο Μπανκέρο από το πανεπιστήμιο Ντιουκ επιλέχθηκε στο Νο1 του φετινού NBA Draft από τους Ορλάντο Μάτζικ, ενώ στη δεύτερη θέση έμεινε ο πολυσυζητημένος Τσετ Χόλμγκρεν.

Με τον Μπανκέρο στην πρώτη θέση, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν τον Χόμγκρεν της Γκονζάγκα, δημιουργώντας ένα πολλά υποσχόμενο “τρίο”, μαζί με τους Γκίντεϊ και Αλεξάντερ, ενώ στην ομάδα υπάρχει και ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι.

Όσον αφορά το NBA Draft 2022, στην τρίτη θέση βρέθηκε ένας ακόμη φόργουορντ, ο Τζαμπάρι Σμιθ του Όμπορν, επιλογή των Χιούστον Ρόκετς, ενώ την πεντάδα συμπλήρωσαν οι Κίγκαν Μάρεϊ (Σακραμέντο Κινγκς) και Τζέιντεν Άιβι (Ντιτρόιτ Πίστονς). Οι Μιλγουόκι Μπακς από την πλευρά τους, επέλεξαν τον ΜαρΤζον Μπότσαμπ στο Νο24.

1. Πάολο Μπαντσέρο (Μάτζικ)

2. Τσετ Χόλμγκρεν (Θάντερ)

3. Τζαμπάρι Σμιθ (Ρόκετς)

4. Κίγκαν Μάρεϊ (Κινγκς)

5. Τζέιντεν Άιβι (Πίστονς)

6. Μπένεντικτ Ματούριν (Πέισερς)

7. Σέντον Σαρπ (Μπλέιζερς)

8. Ντάισον Ντάνιελς (Πέλικανς)

9. Τζέρεμι Σότσαμ (Σπερς)

10. Τζόνι Ντέιβις (Ουίζαρντς)

11. Ουσμάν Ντιένγκ (Θάντερ)

12. Τζέιλεν Ουίλιαμς (Θάντερ)

13. Τζέιλεν Ντούρεν (Πίστονς)

14. Οτσάι Αγκμπάτζι (Καβαλίερς)

15. Μαρκ Γουίλιαμς (Χόρνετς)

