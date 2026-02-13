Αθλητικά

Παράπονα του Γιόνσον για Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»

Ο Δανός μέσος ετοιμάζεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι από την Ένωση
Ο Γιόνσον
Ο Γιόνσον με τη φανέλα της ΑΕΚ/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Γενς Γιόνσον σε συνέντευξη που έδωσε σε μέσο της Δανίας, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει φέτος στην ΑΕΚ και στην διαχείριση του Μάρκο Νίκολιτς, αφήνοντας ένα παράπονο.

Ο Δανός ποδοσφαιριστής ανέφερε ότι από τις πρώτες μέρες του Νίκολιτς στην ΑΕΚ αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν ενθουσιασμένος μαζί του.

«Το καλοκαίρι ήρθε ένας νέος προπονητής μετά από μια κακή σεζόν για εμάς κατά τη διάρκεια της οποίας εγώ πήγα καλά, κάτι που μου είπε και η διοίκηση. Ήρθε και μπορώ να σας πω πως δεν ήταν… τρελός για εμένα.

Μέσω συζητήσεων μεταξύ μας μου είχε πει πως άρχισα άσχημα, αλλά τα πράγματα ήταν καλύτερα και έπρεπε να συνεχίσω έτσι. Έπαιξα μόνο στα ευρωπαϊκά προκριματικά οπότε προτού κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού ο ατζέντης μου μίλησε για το στάτους μου στην ομάδα και αυτοί είπαν πως ήθελαν να συνεχίσουν μαζί μου», ανέφερε ο Γιόνσον.

Ο 33χρονος μέσος πρόσθεσε: «Είμαι στην καλύτερη φυσική κατάσταση της καριέρας μου, καταρρίπτω τα ρεκόρ στα εργομετρικά, όμως δεν παίζω», δείχνοντας την πικρία του προς τον Σέρβο προπονητή.

Τη φετινή σεζόν έχει μόλις δύο εμφανίσεις στο Conference League, ενώ από το Δεκέμβριο ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στην πλάτη.

Το μυαλό του είναι στο καλοκαίρι, που στοχεύει να επιστρέψει στη Δανία για λογαριασμό της Άαρχους, εκτός απροόπτου.

