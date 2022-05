Η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν κατάφερε να πάρει την απευθείας άνοδο στην Premier League, έχοντας μάλιστα παράπονα από την διαιτησία του ματς με την Μπόρνμουθ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξέφρασε τα παράπονα του προς την EFL.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ηττήθηκε από την Μπόρνμουθ και έχασε την ευκαιρία να πάρει την απευθείας πρόκριση στην Premier League (θα το προσπαθήσει μέσω των play off). Στην ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός για τη διαιτησία του αγώνα, καθώς στο πρώτο ημίχρονο δεν της δόθηκε πέναλτι (καταλογίστηκε αμφισβητούμενο οφσάιντ).

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του BBC, Κόλιν Φρέι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης επικοινώνησε μαζί του μετά τον αγώνα. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «για πρώτη φορά από τότε που ο κ. Μαρινάκης ανέλαβε την ομάδα, το 2017, με πήρε τηλέφωνο. Δεν ήθελε να του πάρω συνέντευξη αλλά να μου πει τα πράγματα που τον ενοχλούν. Είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τη λίγκα, την EFL.

Επιπλέον, νιώθει πως η Φόρεστ δεν στηρίχθηκε από τη λίγκα στο θέμα της αναβολής του αγώνα με τον Μπόρνμουθ. Ο σκόρερ, Κίφερ Μουρ, ήταν ένας από τους παίκτες που ήταν τραυματίες όταν είχε οριστεί κανονικά το ματς.

Ο κ. Μαρινάκης μου είπε ότι θέλει να δει τα ματς να κρίνονται στο χορτάρι από τους ποδοσφαιριστές. Ανέφερε πως η ομάδα έχει στείλει πολλά γράμματα στη λίγκα αλλά τίποτα δεν έγινε. Είναι εκνευρισμένος επειδή βάζει εκατομμύρια στην ομάδα και έχει επιτέλους τον προπονητή και την ομάδα που χρειάζεται, νιώθει πως τους άρπαξαν την άνοδο».

Evangelos Marinakis spoke to Colin Fray after the penalty controversy at Bournemouth last night. Listen here to Colin summing up that conversation #nffc https://t.co/w7QjAhV8pX