Το πιο… λαμπερό παιχνίδι μιας πολύ περίεργης ποδοσφαιρικής χρονιάς. Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου «μάχονται» για την κούπα με τα «μεγάλα αυτιά» στον τελικό του Champions League (22:00, NewsIt.gr, COSMOTE Sport 1).

Με καθυστέρηση σχεδόν τριών μηνών, λόγω του lock down που έφερε ο κορονοϊός, το Champions League 2020 ολοκληρώνει απόψε τη φετινή του δύσκολη πορεία, με τον τελικό στο “Da Luz” της Λισαβόνας (22:00), εκεί όπου Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου θα δώσουν τη μεγάλη “μάχη”.

Οι δύο ομάδες έχουν κερδίσει τα αντίστοιχα πρωταθλήματα και Κύπελλα, σε Γαλλία και Γερμανία κι έτσι κυνηγούν το… μαγικό «τρεμπλ».

Η Μπάγερν έχει καταφέρει να ανέβει πέντε φορές στο παρελθόν στην κορυφή της Ευρώπης (Champions League/Κύπελλο Πρωταθλητριών), κάνοντας μάλιστα «τρεμπλ» το 2013. Η Παρί βρίσκεται για πρώτη φορά στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

🏟️🏆 The venue and the prize…



Happy #UCLfinal day! 🙌



Reply with a GIF to show your excitement for Paris v Bayern tonight 👇 pic.twitter.com/MnhLllq5yw