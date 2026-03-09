Αθλητικά

Παρί – Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές του αγώνα της Euroleague

Σρέτεν Ράντοβιτς, Γιακούμπ Ζαμοΐτσκι, και Ούρος Ομπρκνέζεβιτς, η τριάδα των διαιτητών στο Παρίσι
Ο Ράντοβιτς
Ο Ράντοβιτς σε αγώνα της Euroleague (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Παρί για την 34η αγωνιστική της Euroleague, με την αναμέτρηση να γίνεται εκτάκτως, την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, με αποτέλεσμα να γίνονται ήδη γνωστοί και οι διαιτητές του αγώνα.

Η Euroleague ανακοίνωσε ότι στο Παρίσι θα βρεθούν για το Παρί – Ολυμπιακός, οι διαιτητές Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Γιακούμπ Ζαμοΐτσκι (Πολωνία) και Ούρος Ομπρκνέζεβιτς (Σερβία).

Οι Πειραιώτες θα ψάξουν μία ακόμη νίκη στη φετινή διοργάνωση, αφού μετά το θρίαμβο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκός, βρίσκονται κοντά στην εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας για τα πλέι οφ της Euroleague.

Αθλητικά
