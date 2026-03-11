Παρί – Ολυμπιακός ανάλυση: Οι άσσοι στο «μανίκι» του Μπαρτζώκα και η σταθερά της άμυνας

Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαία νίκη με 104-87 στην έδρα της Παρί, σε ένα παιχνίδι για την 34η αγωνιστική της Euroleague και συνέχισε την… προέλασή του προς τις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Με την ψυχολογία υπέρ του μετά το θρίαμβο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός έκανε… παρέλαση στο Παρίσι και “διέλυσε” την φορμαρισμένη Παρί, δείχνοντας ότι και φέτος είναι πρωταγωνιστής στη Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις σημαντικές απουσίες των Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ, οι Πειραιώτες έδειξαν τη δυναμική του κόντρα στους Παριζιάνους και πλέον βρίσκονται “αγκαλιά” με την 4άδα και το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Ο Μπαρτζώκας συνεχίζει να «βγάζει» νέους πρωταγωνιστές

Στο παιχνίδι κόντρα στην Παρί, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά, ότι είναι ομάδα του προπονητή. Ο Γιώργος Μαπρτζώκας έχει φτιάξει μία ομάδα που δεν καταλαβαίνει από τις απουσίες και μπορεί να βγάζει νέους πρωταγωνιστές, όποτε τους χρειάζεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τάιλερ Ντόρσεϊ και Εβάν Φουρνιέ ήταν ξανά βασικά “όπλα” για τον Ολυμπιακό, αλλά δίπλα τους είχαν αυτή τη φορά τον “καυτό” Άλεκ Πίτερς, τον ανεβασμένο Κόρι Τζόσεφ και τον φοβερό Ντόντα Χολ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ κατάφερε αυτή τη φορά να καλύψει και το κενό του Σάσα Βεζένκοφ με 18 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ το τελευταίο μετεγγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, είχε 10 πόντους ως βασικός πόιντ γκαρντ μετά την απουσία του Τόμας Γουόκαπ. Από την άλλη πλευρά, ο Ντόντα Χολ ήρθε από την άκρη του πάγκου, λόγω της κακής βραδιάς του Ταϊρίκ Τζόουνς και είχε 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και μία τάπα.

Ο Ολυμπιακός έχει πάρει επίσης ματς με τον προαναφερθέντα σέντερ, τον Τάισον Γουόρντ, τον Κώστα Παπανικολάου και γενικότερα, όλοι οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έχουν συνδράμει σε αυτές τις 20 νίκες σε 30 παιχνίδια στη φετινή Euroleague.

Η άμυνα έφερε τη νίκη στο Παρίσι

Ο Ολυμπιακός πέτυχε 17/30 τρίποντα κόντρα στην Παρί, αλλά η νίκη του ήρθε ξανά μέσα από την άμυνα. Το “καταιγιστικό” πρώτο ημίχρονο των Πειραιωτών, δεν ήταν αρκετό για να… λυγίσει τους Παριζιάνους, οι οποίο “απάντησαν” με τον ίδιο τρόπο και μείωσαν ακόμη και στο καλάθι στη δεύτερη περίοδο.

Η ομάδα του Ταμπελίνι πέτυχε 33 πόντους στη δεύτερη περίοδο, γεγονός που δεν ήταν αποδεκτό από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε έτσι πολύ πιο συγκεντρωμένος μετά το ημίχρονο και δέχθηκε 32 πόντους σε ολόκληρο το δεύτερο 20λεπτο κόντρα στην Παρί.

Οι Πειραιώτες έχουν ως “σταθερά” τους στη σεζόν την άμυνα και όταν αυτή λειτουργεί, η νίκη είναι σχεδόν βέβαιη για τους “ερυθρόλευκους”. Το γεγονός επιβεβαιώθηκε και στο Παρίσι, με τον Ολυμπιακό να βλέπει ξανά και στην πράξη, το “δρόμο” προς την επιτυχία στη Euroleague.