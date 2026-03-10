Παρί – Ολυμπιακός 87-104: «Άλωσαν» το Παρίσι οι Πειραιώτες και ανέβηκαν στη 2η θέση της Euroleague

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 104-87 στην έδρα της Παρί, σε ένα παιχνίδι για την 34η αγωνιστική της Euroleague και της “έκοψε” το νικηφόρο σερί στην Ευρώπη, κάνοντας ο ίδιος “άλμα” τετράδας στην κατάταξη.

Με “καταιγισμό” τριπόντων από το ξεκίνημα του αγώνα και τους Ντόρσεϊ, Πίτερς και Φουρνιέ να είναι ασταμάτητοι επιθετικά, ο Ολυμπιακός είχε από την αρχή μέχρι το τέλος το προβάδισμα στο ματς και “διέλυσε” την Παρί, που προερχόταν από τρεις σερί νίκες στη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός πήρε έτσι την 20 νίκη του στη φετινή Euroleague και “έπιασε” τη Βαλένθια στη 2η θέση της κατάταξης, ενώ η Παρί παρέμεινε χαμηλά, χωρίς ουσιαστικές ελπίδες να βρεθεί στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με απόλυτη ευστοχία το παιχνίδι με την Παρί και πήρε αμέσως το προβάδισμα, με τον Ντόρσεϊ και τον Πίτερς να είναι πρωταγωνιστές. Οι δύο παίκτες πέτυχαν 23 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε ακόμη και με διψήφια διαφορά στο σκορ, κλείνοντας την περίοδο με +11 και σκορ 33-22 υπέρ της.

TYLER DORSEY & ALEC PETERS ARE ON FIRE IN Q1



Tyler Dorsey:

11 PTS | 3/4 3FG | 4 AST



Alec Peters:

12 PTS | 4/4 3FG | 3 AST@Olympiacos_BC pic.twitter.com/VdSSKzIsUZ — EuroLeague (@EuroLeague) March 10, 2026

Ο “καταιγισμός” τριπόντων συνεχίστηκε από τον Ολυμπιακό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Φουρνιέ να παίρνει τη “σκυτάλη” με 10 πόντους, αλλά αυτή τη φορά, η Παρί έβγαλε αντίδραση. Οι Παριζιάνοι βρήκαν με τη σειρά τους αρκετά εύστοχα τρίποντα, “χτυπώντας” τους Πειραιώτες στο τρανζίσιον και μείωσαν τη διαφορά ακόμη και στο καλάθι. Ο Ολυμπιακός ήταν ασταμάτητος όμως επιθετικά και με 13/19 τρίποντα και 12/12 βολές, έφθασε τους 63 πόντους στο ημίχρονο και προηγήθηκε με 63-55 της Παρί.

Μετά την ανάπαυλα, η “τρελή” εικόνα του πρώτου μέρους συνεχίστηκε, με τρίποντα εκατέρωθεν και γρήγορες επιθέσεις. Ο Ολυμπιακός αύξησε όμως την πίεση στην άμυνά του μετά το πρώτο 5λεπτο της περιόδου και “κλείδωσε” την Παρί, ενώ ο ίδιος συνέχισε να βρίσκει εύκολους πόντους τόσο απ’έξω, όσο και και μέσα από τη ρακέτα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα “κυριάρχησε” έτσι στο παρκέ και βρέθηκε με τη μεγαλύτερη διαφορά στο ματς (+18), για να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο με το υπέρ του 87-71.

Incredible defensive hustle on display! @ParisBasketball rewarded for their intensity on the defensive end pic.twitter.com/r8F4DMVMbv — EuroLeague (@EuroLeague) March 10, 2026

Στο τέταρτο και τελευταίο 10λεπτο, ο Ολυμπιακός μπήκε πιο… χαλαρά και με αρκετά λάθη στην επίθεσή του, επέτρεψε στην Παρί να μειώσει ακόμη και σε μονοψήφιο, αλλά ο Ντόρσεϊ “κράτησε” την ομάδα του σε διαφορά ασφαλείας και ο Φουρνιέ με ένα μεγάλο τρίποντο “σφράγισε” τη νίκη των Πειραιωτών μέσα στο Παρίσι. Το τελικό 104-87 δείχνει ουσιαστικά και την εικόνα του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να είναι εμφανώς καλύτερος και να φθάνει άνετα στην 20η νίκη του σε 30 αγώνες στη φετινή Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 19-33, 55-63, 71-87, 87-104

Τα στατιστικά των παικτών

Παρί (Ταμπελίνι): Χίφι 15 (2/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ασίστ), Καβαλιέρ 4 (4 ριμπάουντ), Ρόμπινσον 18 (4/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 9 ασίστ), Ερέρα 6 (1/5 τρίποντα), Ρόντεν 14 (1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Στίβενς 6 (1/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Ντοκοσί 4 (7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Φάιγ 2, Μόργκαν 3 (1), Ουατάρα 2, Χόμες 11 (3/8 τρίποντα, 2/2 βολές), Γουίλις 2

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 6 (2/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουόρντ 5 (1), Παπανικολάου (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντόρσεϊ 24 (4/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ασίστ), Πίτερς 18 (4/7 τρίποντα, 6/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μιλουτίνοβ 9 (4/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Τζόσεφ 10 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Χολ 10 (3/3 δίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 3 (1), Τζόουνς 2 (5 ριμπάουντ), Φουρνιέ 17 (2/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές)