Ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να σκοράρει για ένα ακόμη ματς με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά η ομάδα του πήρε τελικά τη νίκη με 2-1 επί της Λιόν, χάρη σε ένα γκολ του Μάουρο Ικάρντι στις καθυστερήσεις.

Οι Παριζιάνοι έμειναν πίσω στο σκορ με γκολ του Πακετά στο 54′, αλλά δέκα λεπτά αργότερα κέρδισαν πέναλτι. Ο Νειράρ δεν άφησε τον Αργεντινό σούπερ σταρ να εκτελέσει και ο ίδιος ήταν αυτός που ισοφάρισε από τα 11 βήματα, σε 1-1.

Ο είχε είχε τη δική του ευκαιρία για γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στη συμβολή των δοκαριών κι έτσι δεν μπόρεσε να πετύχει το πρώτο του γκολ ως παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν. Έγινε αλλαγή μάλιστα από τον Ποτσετίνο, χωρίς να μπορέσει να κρύψει τον εκνευρισμό του, αφού δεν έδωσε το χέρι στον προπονητή του.

Η ανατροπή ήρθε πάντως έστω και με… buzzer beater για τους Παριζιάνους, αφού ο Ικάρντι σκόραρε στο 90+3′ από ασίστ του Εμπαπέ και χάρισε τη νίκη και το απόλυτο του 6/6 για την ομάδα του στη Ligue 1.

🗣️ “Just come back home Leo.”

🗣️ “This is the moment Pochettino lost his job.”

🗣️ “I’ve never seen Messi look so furious.”



Messi appeared to ignore Pochettino’s handshake before storming to the bench. This is extraordinary… 😳https://t.co/QW1UvUgsTX