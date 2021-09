Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στις προπονήσεις της Παρί Σεν Ζερμέν, έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα της ομάδας και τέθηκε στη διάθεση του Ποτσετίνο για το ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι για τον πρώτο όμιλο του Champions League.

Οι Παριζιάνοι ξεκίνησαν με ισοπαλία στο Μπριζ τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και έτσι θα ψάξουν την πρώτη τους νίκη κόντρα στο έτερο φαβορί του ομίλου, τη φορμαρισμένη Σίτι του Γκουαρδιόλα.

Η Παρί θα έχει όμως κανονικά στη σύνθεσή της και τον Μέσι, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε μετά το ματς με τη Λιόν στο πρωτάθλημα και είναι ετοιμοπόλεμος για το αυριανό (28/09, 22:00 LIVE από το Newsit.gr) ματς.

Lionel Messi has returned to full PSG training just one day before the side take on Man City in the Champions League… 👀