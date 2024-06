Πάρης Δερμάνης: Το μήνυμα της Euroleague για τον θάνατο του φροντιστή του Παναθηναϊκού

Η Euroleague εξέφρασε τα συλλυπητήρια της για τον θάνατο του φροντιστή του Παναθηναϊκού, Πάρη Δερμάνη.

Ο Πάρης Δερμάνης έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του Παναθηναϊκού αλλά και το ελληνικό μπάσκετ.

Μήνυμα για την απώλεια του επί σειρά ετών φροντιστή του τριφυλλιού έστειλε η Euroleague, κάνοντας σχετική ανάρτηση στα social media.

We would like to express our sincere condolences to @paobcgr family for the passing of Paris Dermanis, a long time Panathinaikos Technical Staff member 🙏 pic.twitter.com/QrGVxdGFoZ