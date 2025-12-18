Παρτιζάν: Αποδοκιμασίες για Ζάρκο Πάσπαλι, προς την έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ

Πήρε μια βαθμολογική ανάσα, μετά τις δυο σερί νίκες που πέτυχε στη Euroleague, αλλά η Παρτιζάν επέστρεψε στα αρνητικά αποτελέσματα, γνωρίζοντας το βράδυ της Τετάρτης (17.12.2025) βαριά εντός έδρας ήττα από την Βιλερμπάν (68-86). Μαζί με τα αρνητικά αποτελέσματα, επέστρεψαν και οι αποδοκιμασίες των οπαδών της ομάδας, με τον Ζάρκο Πάσπαλι να μπαίνει στο “στόχαστρο” των οπαδών που βρέθηκαν στη “Μπεογκράτσκα Αρένα”.

Η εμβληματική μορφή του συλλόγου και νέος Αθλητικός Διευθυντής της Παρτιζάν (σ.σ. Μια από τις αλλαγές που υπήρξαν στην ομάδα μετά την παραίτηση του Ομπράντοβιτς), αποδοκιμάστηκε έντονα από μερίδα του κοινού κατά την είσοδό του στο γήπεδο, πριν από την έναρξη του αγώνα, γεγονός που του προκάλεσε εμφανή αμηχανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mozzart Sport (@mozzartsport)

Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος που τα… άκουσε. Ένας από εκείνους που δέχεται σκληρή κριτική, είναι και ο Τζαμπάρι Πάρκερ που απέναντι στην ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν έπαιξε δευτερόλεπτο.

Ο Αμερικανός έχει μπει στο στόχαστρο διοίκησης και προπονητικού team, βρίσκεται στην έξοδο, ωστόσο για να αποχωρήσει από την Παρτίζαν, θα πρέπει να βρεθεί η “χρυσή τομή” στο κομμάτι της αποζημίωσης.

Θυμίζουμε ότι μετά την ήττα της στο ματς της 16ης αγωνιστικής της Euroleague, η Παρτίζαν είναι 17η με ρεκόρ 6-10 (5-4 εντός και 1-6 εκτός έδρας).