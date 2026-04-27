ΠΑΣ Γιάννινα: Οπαδοί και ποδοσφαιριστές τραγούδησαν παρέα στο τελευταίο ματς της Super League 2

Ο ΠΑΣ Γιάννινα αποχαιρέτησε τη Super League 2 με νίκη με 4-3 κόντρα στον Καμπανιακό και πλέον θα πρέπει να τρέξει τις διαδικασίες για να οργανωθεί ενόψει τις Γ’ Εθνικής, καθώς δεν κατάφερε να διατηρηθεί στην δεύτερη κατηγορία, με τους οπαδούς της ομάδας να συγκινούν στο φινάλε.

Οι οπαδοί και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάννινα έγιναν «ένα» μετά το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας στην Super League 2 τραγουδώντας συνθήματα παρέα για να δείξουν ότι υπάρχει ενότητα στο σύλλογο, με στόχο την άμεση επιστροφή στην καθαρά επαγγελματικές κατηγορίες (η Γ’ Εθνική θεωρείται ημιεπαγγελματική).

«Όσο μας πληγώνεις, τόσο μας πωρώνεις», φώναξε όλο το γήπεδο με το που ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση με τον Καμπανιακό.

Το μήνυμα των φίλων του ΠΑΣ Γιάννινα

«Το καλοκαίρι σε κρατήσαμε όρθιο και δεν έπαιξες στις τοπικές κατηγορίες. Σε κρατήσαμε όρθιο όταν όλοι σε είχαν ξεγραμμένο. Βάλαμε πλάτη. Ο κόσμος σου δεν σε άφησε ποτέ. Ήταν πάντοτε εκεί.

Καταφέραμε να αγωνιστούμε στην Β Εθνική κατηγορία και να τελειώσουμε το πρωτάθλημα με ψηλά το κεφάλι, όταν όλα δείχνανε πως η ομάδα θα αποσυρθεί πολύ πριν το τέλος. Όσοι νόμιζαν πως τελειώσαμε, πήραν την απάντηση τους. Ήμασταν εδώ από την πρώτη, μέχρι την τελευταία στιγμή και θα είμαστε για πάντα.

Πάντοντε υψωμένη ασπίδα στην ιδέα σου. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ… Να το θυμάστε!»