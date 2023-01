Η πομπή που μετέφερε τη σορό του Πελέ από το γήπεδο της Σάντος στην τελευταία του κατοικία πέρασε έξω από το σπίτι της 100χρονης μητέρας του Βραζιλιάνου θρύλου του ποδοσφαίρου.

Ανατριχιαστικές στιγμές στη Βραζιλία κατά τη διάρκεια της πομπής που μετέφερε τη σορό του Πελέ από το γήπεδο της Σάντος στο νεκροταφείο.

Το όχημα που μετέφερε τη σορό του Πελέ πέρασε έξω από τη γειτονιά της μητέρας του Βραζιλιάνου θρύλου.

Η Σελέστε είναι 100 ετών και όπως αναφέρουν οι Βραζιλιανοί δεν γνωρίζει ότι ο γιος της έχει φύγει από τη ζωή.

Δείτε το βίντεο:

Ao vivo no #BalançoGeral: cortejo com o corpo do rei do futebol passa pela casa de Dona Celeste, mãe de Pelé.



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNIaw pic.twitter.com/psGU56LRGy