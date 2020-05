Το είδωλο του Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Τόμας Φελίπε Καρλόβιτς πέθανε σε ηλικία 74 ετών, όταν ληστές τον χτύπησαν στο κεφάλι για να του πάρουν το ποδήλατο και τον έριξαν σε κώμα, από το οποίο δεν ξύπνησε ποτέ.

Ο θρυλικός “Trinche” αποτελεί ένα από τους πιο μυθικούς ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Αργεντινής, με πολύ κόσμο να τον θεωρεί τοκ κορυφαίο όλων των εποχών, πάνω και από τους Μαραντόνα και Μέσι. Ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Μαραντόνα, καθώς ως παίκτης της Νιούελς Ολντ Μπόις είχε πει: “Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής έχει ήδη παίξει, στη Ροσάριο, και το όνομά του είναι Καρλόβιτς”.

"Me empezó a hablar al oído y no paraba. Hasta me firmó una camiseta y me puso 'Trinche, fuiste mejor que yo'. Lo único que le pude contestar es 'Diego, ahora puedo partir tranquilo, vos fuiste lo más grande que vi en mi vida'". Trinche Carlovich, febrero de 2020. Y por siempre. pic.twitter.com/uwAMI7gFhu