Πέθανε ο Κριστιάν Ρικάρντο Ντα Κόστα σε ηλικία 42 ετών – Ήταν πρώην ποδοσφαιριστής των Άρη, Πανιωνίου και Θρασύβουλου

Ο άτυχος Βραζιλιάνος βρισκόταν σε διακοπές στη Σαντορίνη
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 42 ετών άφησε ο Κριστιάν Ρικάρντο Ντα Κόστα, άλλοτε ποδοσφαιριστής των Άρη, Πανιωνίου και Θρασύβουλου.

Ο Κριστιάν Ρικάρντο Ντα Κόστα έφυγε πρόωρα από τη ζωή, ενώ βρισκόταν για διακοπές με την οικογένειά του στη Σαντορίνη.

Ο Βραζιλιάνος ήταν γνωστός στο ελληνικό ποδόσφαιρο λόγω του περάσματός του από τον Άρη, τον Πανιώνιο και τον Θρασύβουλο.

Σύμφωνα με τα Μέσα της Σαντορίνης, ο εκλιπών βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με την οικογένειά του και για αδιευκρίνιστο λόγο χρειάστηκε να εισαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στην Αθήνα, ωστόσο υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και τελικά έφυγε από τη ζωή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

