Ο Μίλτον Ντα Σίλβα πέθανε σε ηλικία 94 ετών, 27 χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του γιου του και θρύλου της Formula 1, Άιρτον Σένα.

Ο πατέρας του Βραζιλιάνου πιλότου που έχασε τη ζωή του την ώρα του αγώνα το 1994, είχε άλλα δύο παιδιά, τη Βιβιάν και τον Λεονάρντο, με τη σύζυγό του Τζοάννα Σένα και ήταν ιδιαίτερα ευκατάστατος, ασχολούμενος κατά τη διάρκεια της ζωής του στη μεταλλουργία, τις κατασκευές αλλά και την κτηνοτροφία.

Ως εκ τούτου, βρισκόταν σπάνια στο πλευρό του Άιρτον στους αγώνες, καθώς αρχικά τον προόριζε ως… αντικαταστάτη του στην οικογενειακή επιχείρηση. Πέθανε από φυσικά αίτια σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Βραζιλίας.

Ayrton Senna with his father Milton, who passed away today aged 94. RIP. 🙏 🇧🇷 pic.twitter.com/5FXtY5eCEk