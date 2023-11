Πέθανε σε ηλικία 80 ετών, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής, Τέρι Βέναμπλς, βυθίζοντας στο πένθος το αγγλικό ποδόσφαιρο, το οποίο “υπηρέτησε” και μέσα από την Εθνική Αγγλίας.

Ο Τέρι Βέναμπλς είχε μία μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα, με πάνω από 200 συμμετοχές με τη φανέλα της Τσέλσι, τη δεκαετία του ’60, ενώ σημαντική ήταν η παρουσία του και σε Τότεναμ και Κουίνς Παρκ Ρέιτζερς. Με τη δεύτερη ξεχώρισε και ως προπονητής με αποτέλεσμα να βρεθεί στη συνέχεια στην Μπαρτσελόνα για μία τριετία, ενώ στην Εθνική Αγγλίας αγωνίστηκε για δύο φορές ως ποδοσφαιριστής και ήταν ομοσπονδιακός τεχνικός από το 1994 μέχρι το 1996. Στα “τρία λιοντάρια” ήταν και η τελευταία του δουλειά, ως βοηθός προπονητής το 2006-2007, πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζει σοβαρά προβλήματα υγείας και τελικά πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Terry Venables has passed away after a long illness. Rest in peace. pic.twitter.com/wrOavIXJ7k