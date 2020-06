Τη θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Τόνι Νταν, που αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όταν οι “κόκκινοι διάβολοι” έγιναν η πρώτη αγγλική ομάδα που στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1968.

Ο “θρυλικός” άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Τόνι Νταν έφυγε από την ζωή σε ηλικία 78 ετών. Ο Ιρλανδός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε αφήσει ιστορία στους “κόκκινους διαβόλους”, καθώς είχε αγωνιστεί σε 535 παιχνίδια, επίδοση που τον φέρνει στην 8η θέση των ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες συμμετοχές.

Ο Νταν αγωνίστηκε 13 χρόνια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ήταν στέλεχος του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου που κατέκτησε η ομάδα το 1968. Παράλληλα κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Αγγλίας κι ένα Κύπελλο, ενώ μετά τη Γιουνάιτεντ συνέδεσε το όνομά του και με την Μπόλτον όπου αγωνίστηκε για έξι χρόνια.

One of our greatest-ever full-backs. An integral part of the 1968 European Cup-winning side. A player who made 535 appearances in the red shirt of Manchester United.



