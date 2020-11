Πέθανε ο θρύλος των Σέλτικς, Τομ Χέινσον (videos, pics)

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 86 ετών ο Τομ Χέινσον. Υπηρέτησε τους Σέλτικς ως αθλητής, προπονητής αλλά και σχολιαστής αγώνων.

Στο πένθος βυθίστηκαν οι Σέλτικς την Τρίτη (10.11.2020) στο άκουσμα του θανάτου του θρύλου της ομάδας, Τομ Χέινσον, σε ηλικία 86 ετών.

Ο Hall of Famer των Μπόστον Σέλτικς συμμετείχε και στους 17 τίτλους NBA των «Κελτών», από διαφορετικά πόστα.

We take this time to celebrate Tommy Heinsohn’s life and legacy, and to share in the sorrow of his passing with his family, friends, and fans. As long as there are the Boston Celtics, Tommy’s spirit will remain alive.



Full Statement from the Celtics: https://t.co/T5tQbCpfs2 pic.twitter.com/WCcRe3C7aU