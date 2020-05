Πέθανε ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του NBA, ο θρυλικός Τζέρι Σλόαν, που έγραψε ιστορία ως παίκτης των Σικάγο Μπουλς και προπονητής των Γιούτα Τζαζ, κερδίζοντας έτσι και μια θέση στο Hall of Fame του μπάσκετ.

Ο Σλόαν βρέθηκε στο πάνθεον του NBA ειδικά ως προπονητής, καθώς οδήγησε τους Γιούτα Τζαζ σε τελικούς του πρωταθλήματος κόντρα στον Μάικλ Τζόρνταν, λανσάροντας το φοβερό pick n roll με τους Τζον Στόκτον και Καρλ Μαλόουν.

Τους Σικάγο Μπουλς όμως, υπηρέτησε και ο ίδιος ως παίκτης, με τη φανέλα του μάλιστα να έχει αποσυρθεί από την ομάδα, για την προσφορά του σε αυτή επί μία ολόκληρη δεκαετία (1966-76).

Ο Αμερικανός θρύλος του μπάσκετ πέθανε σήμερα 22 Μαΐου σε ηλικία 78 ετών και ενώ είχε διαγνωσθεί τα τελευταία χρόνια με Πάρκινσον.

One of the best to ever do it. RIP, Jerry Sloan. pic.twitter.com/niCcnN9fKh