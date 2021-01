Πέθανε ο τραγουδιστής του «ύμνου» της Λίβερπουλ, «You’ll Never Walk Alone»

Η Λίβερπουλ εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το θάνατο του Τζέρι Μάρσντεν. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος «Gerry and the Pacemakers» ερμήνευσε το πασίγνωστο τραγούδι, «You’ll Never Walk Alone» που έγινε ο.. ύμνος των «ρεντς».

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 78 ετών, άφησε ο Τζέρι Μάρσντεν. Ο Βρετανός τραγουδιστής του συγκροτήματος «Gerry and the Pacemakers» έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που ερμήνευσε το 1963 to «You’ll Never Walk Alone», τραγούδι που συνδέθηκε με την Λίβερπουλ.

Ο θάνατος του Μάρσντεν δεν θα μπορούσε να μην σχολιαστεί από την Λίβερπουλ, με τον λογαριασμό της ομάδας στο Twitter να αναφέρει πως οι στίχοι που τραγούδησε θα συνοδεύουν για πάντα τους «ρεντς».

Ο Μάρσντεν ταλαιπωρούνταν εδώ και χρόνια από προβλήματα καρδιάς, ενώ η τελευταία του δημόσια εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το 2019.

Thank you for everything Gerry Marsden.



