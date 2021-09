Μια Μαρία Σάκκαρη να την… πιεις στο ποτήρι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια “γονάτισε” την Πέτρα Κβίτοβα (Νο 11 στην παγκόσμια κατάταξη) και πέρασε στους “16” του US Open. Μπροστά της η Μπιάνκα Αντρεέσκου.

Θριαμβευτική πρόκριση για την Μαρία Σάκκαρη στους “16” του US Open. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε τα… δύσκολα εύκολα, επικρατώντας της Πέτρα Κβίτοβα (Νο 11 στην παγκόσμια κατάταξη) με 6-4, 6-3.

Η Σάκκαρη (νο. 18 στν κόσμο) έφερε έτσι την… αγωνιστική της κόντρα με την Κβίτοβα στο 3-3 και θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση του αμερικανικού major την Μπιάνκα Αντρεέσκου (νίκησε εύκολα την Γκρίτιε Μίνεν με 6-1, 6-2).

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Οι δυο αθλήτριες ξεκίνησαν καλά, έχοντας για όπλο τα δυνατά σερβίς. Η Κβίτοβα πλησίασε στο 4ο game να κάνει το break, αλλά έκανε λάθη, η Σάκκαρη το έσβησε και αμέσως μετά “έσπασε” το σερβίς της Τσέχας (3-2). Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.. πάτησε γκάζι, η Τσέχα αντίπαλος έκανε αρκετά λάθη στα “χτυπήματα” στην base line και τελικά το πρώτο σετ βάφτηκε… γαλανόλευκο (6-4).

Κραυγή όμως έβγαλε και η Σάκκαρη μετά τον άσο που της έδωσε το 3-1. Έχοντας την ψυχολογία με το μέρος της, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έφτασε στη νίκη, δείχνοντας μεγάλη σταθερτότητα και κάνοντας νέο break στο φινάλε του αγώνα (6-3).

REMARKABLE 🤩



🇬🇷 @mariasakkari takes out the No.10 Kvitova 6-4, 6-3. To secure her spot in the final 16! 👏#USOpen pic.twitter.com/XEvqGposPv