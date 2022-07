Η Μπάγερν Μονάχου φαίνεται ότι δεν έχει ξεπεράσει ακόμη το γεγονός ότι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι “πίεσε” για να φύγει από την ομάδα και να πάρει μετεγγραφή στην Μπάγερν Μονάχου.

Κι αυτό γιατί μία νέα συνέντευξη του αθλητικού διευθυντή της Μπάγερν Μονάχου, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς στο περιοδικό «Zeit», δείχνει την… πικρία των “Βαυαρών” για τον Λεβαντόφσκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μπάγερν τόνισε ότι «η κατανόηση απέναντι στη νοοτροπία του Λεβαντόφσκι είναι πραγματικά μηδέν, σημείο μηδέν» και πρόσθεσε τα εξής: «Δεν καταλαβαίνω τη στάση του. Και όχι μόνο επειδή έχω εκπληρώσει όλα τα συμβόλαιά μου ως παίκτης, φυσικά. Αν ήμουν στη θέση του, θα το είχα ξεκαθαρίσει εσωτερικά και θα είχα εκπληρώσει το συμβόλαιό μου».

Hasan Salihamidžić (Bayern sporting director): “I do not under Lewandowski’s attitude. If it was me, I would have solved issues internally and completed my contract.” [zeit via sport] pic.twitter.com/U8iznJvWsr