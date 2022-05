Ευχάριστα νέα για τον Ρόναλντ Αραούχο και την Μπαρτσελόνα. Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο αμυντικός των Καταλανών ήταν καθησυχαστικές.

Ο Αραούχο χτύπησε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της χθεσινής (10/5) αναμέτρησης με τη Θέλτα. Ο Ουρουγουανός αμυντικός της Μπαρτσελόνα υπέστη διάσειση μετά από μία σύγκρουση που είχε με τον συμπαίκτη του Γκάβι και στη συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Οι συμπληρωματικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 23χρονος ποδοσφαιριστής ήταν καθαρές και έτσι πήρε εξιτήριο, όπως ενημέρωσε επίσημα η Μπαρτσελόνα.

Complementary tests on first-team player Ronald Araujo have been successful and he has been discharged from the hospital. The evolution will mark his availability. pic.twitter.com/ocSooh5OfR