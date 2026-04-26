Πλέι οφ NBA: Άνετο 3-0 για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ισοφάρισαν σε 2-2 οι Νιου Γιορκ Νικς – Κοντά στον αποκλεισμό οι Ντένβεν Νάγκετς

Συνεχίζονται οι “μάχες” για τα πλέι οφ του NBA, με τους περσινούς πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να προελαύνουν και φέτος στη Δύση, κάνοντας εύκολα το 3-0 κόντρα στους Φοίνιξ Σανς, με τη νίκη τους 121-109 μέσα στην Αριζόνα.

Οι Οκκλαχόμα Σίτι Θάντερ είχαν σε εξαιρετική βραδιά τον ηγέτη τους, Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ με 42 πόντους (1/3 τρίποντσα, 14/15 δίποντα), 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ, με αποτέλεσμα να πάρουν με… περίπατο στο τέλος, την τρίτη τους νίκη επί των Φοίνιξ Σανς, παρά την προσπάθεια των Ντίλον Μπρουκς (33 πόντοι, 4/9 τρίποντα, 7 ριμπάουντ) και Τζέιλεν Γκριν (26 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ).

Οι πρωταθλητές δείχνουν έτσι και στο παρκέ, ότι παραμένουν το φαβορί για τον τίτλο και τη φετινή σεζόν στο NBA και ετοιμάζονται για… σκούπα στη σειρά με τους “Ήλιους”.

Από την άλλη πλευρά, στην Ανατολή, η “μάχη” των Ατλάντα Χοκς με τους Νιου Γιορκ Νικς βρίσκεται πλέον στο 2-2, αφού η ομάδα της Νέας Υόρκης έβγαλε αντίδραση στη σειρά και με δικό της μπρέικ, την έφερε ξανά στα ίσια.

Οι Νικς επικράτησαν με 114-98 μέσα στην Ατλάντα, έχοντας ως κορυφαίο τον “τριπλό” Κάρλ Άντονι Τάουνς με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Δίπλα του, οι Όου Τζι Ανουνόμπι και Τζέιλεν Μπράνσον με 22 και 19 πόντους αντίστοιχα, ενώ για τους ηττημένους, ο Σι Τζέι Μακόλουμ ήταν άστοχος και έμεινε στους 17 πόντους.

Το μεγάλο ματς της βραδιάς έγινε όμως στο Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Ντένβερ Νάγκετς, όπου οι γηπεδούχοι νίκησαν με 112-96 και πλέον έφθασαν στο 3-1 στη σειρά των πλέι οφ, όντας μία νίκη μακριά από την έκπληξη του αποκλεισμού της ομάδας του Νίκολα Γιόκιτς.

Μπορεί να έχασαν με τραυματισμό τους Άντονι Έντουαρντς και Ντόντε Ντι Βιτσέντζο, όμως οι “λύκοι” είδαν τον Έιγιο Ντοσούνμου να έρχεται από τον πάγκο και να πετυχαίνει 43 πόντους στο ματς, γράφοντας ιστορία 50 ετών, για αναπληρωματικό παίκτη στα πλέι οφ του NBA.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ με 30 πόντους και ο Νίκολα Γιόκιτς με triple double (24 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ), “πάλεψαν” για να αποτρέψουν την ήττα της ομάδας τους, αλλά πλέον βρίσκονται με το… ένα πόδι εκτός συνέχειας.