Ο Μέρφι της Άστον Βίλα μπορεί να αγωνίζεται πλέον στην Premier League, αλλά κατά τη διάρκεια της διακοπής για τον κορονοϊό, “γύρισε” το χρόνο πίσω και έζησε έναν από τους εφιάλτες κάθε μικρού αγοριού που παίζει ποδόσφαιρο.

Όπως και πολλοί άλλοι παίκτες της Premier League, ο Μέρφι είναι αναγκασμένος να προπονείται σπίτι του και έτσι αποφάσισε να παίξει… πασούλες με τον τοίχο, όπως κάθε… 10χρονος που θέλει από μικρός να γίνει ποδοσφαιριστής.

Η κατάληξη όμως ήταν αυτή που φοβάται και κάθε ένας από αυτούς τους πιτσιρικάδες, αφού σε μία προσπάθειά του, πέτυχε και έσπασε με τη μπάλα, ένα τζάμι του σπιτιού. Η αντίδρασή του δε, τα λέει όλα…

Hepburn-Murphy doing what we all dread when attempting anything like this 😂 #AVFC pic.twitter.com/3op10oINHK