Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων: Γράφτηκε ιστορία στον Σηκουάνα – Ο «κρυμμένος» Αντετοκούνμπο και η συγκινητική Σελίν Ντιόν

Στην ιστορία πέρασε η Τελετή Εναρξης των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Μια τελετή διαφορετική, μια τελετή ιστορική, καθώς για πρώτη φορά δεν έγινε σε στάδιο, αλλά αν πλω στον Σηκουάνα.

Τα βλέμματα όλου του κόσμου το βράδυ της Παρασκευής ήταν καρφωμένα στο Παρίσι στην τελετή έναρξης των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων, στο μεγάλο αθλητικό ραντεβού της χρονιάς.

Η βροχή που ήταν και ο μεγάλος πονοκέφαλος δεν αποφεύχθηκε να κάνουν τα αδύνατα δυνατά προκειμένου η φαντασμαγορική παραγωγή να βγάλει ένα καλό αποτέλεσμα στα δισεκατομμύρια κόσμου που ήταν καρφωμένα στους τηλεοπτικούς τους δέκτες. Δεκάδες σκάφη μετέφεραν περίπου 7.000 αθλητές και καλλιτέχνες να διασχίζουν τον Σηκουάνα. Δεν έλειψαν και τα λάθη, καθώς τη στιγμή που εμφανίστηκε η ελληνική αποστολή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εξαφανισμένος πίσω από την πινακίδα που έγραφε Ελλάδα.

Τη ναυτική παρέλαση άνοιξε-κατά παράδοση- η Ελλάδα, ενώ 320.000 θεατές υπήρχαν στις αποβάθρες και τις γέφυρες του Παρισιού. Οι αθλητές μας κρατούσαν στα χέρια τους ελληνικές σημαίες.

Το σκάφος της Ελλάδας με υπερήφανους σημαιοφόρους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, διέσχισε τη γέφυρα Αούστερλιτς, γύρω στις 20:40 όταν ένας τοίχος με νερό που χύνεται κάτω από τη γέφυρα άνοιξε, ελευθερώνοντας το πέρασμα για αυτό το σκάφος, το πρώτο από τα 85 που πρέπει να μεταφέρει περισσότερους από 6.500 αθλητές στο Τροκαντερό.

Με την Ελλάδα να διασχίζει πρώτη τον Σηκουάνα ξεκίνησε η πορεία των πλοιαρίων πάνω στον Σηκουάνα στην Τελετή Εναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Ο Ράφα Ναδάλ έδωσε τη Φλόγα στην πρώην πρωταθλήτρια τένις, Αμελί Μορεσμό, η οποία έξω από το μουσείο του Λούβρου την παρέδωσε στον πρώην παίκτη του ΝΒΑ, τον σούπερ σταρ, Τόνι Πάρκερ. Συναντηθηκαν με Παραολυμπιονίκες αθλητές (Κεϊτά, Χανκινκάν), ακολούθησε η σειρά του αθλητή χάντμπολ Μικαέλ Γκιβού, τρεις φορές Ολυμπιονίκης, αρκετοί ακόμα αθλητές, ο γηραιότερος εν ζωή Γάλλος Ολυμπιονίκης στην ποδηλασία,, ηλικίας 100 ετών, Σαρλ Κοστ, η κορυφαία Ολυμπιονίκης της Γαλλίας όλων των εποχών, Μαρί Ζοσέ Περέκ και ο Γαλλος τζουντόκα, Τεντί Ρινέ -ο μοναδικός με τρια χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια στο τζούντο-. Ηταν οι δύο τους που στον κήπο του Κεραμεικού (Tuileries), άναψαν το βωμό σε ένα αερόστατο, το οποιο θα βρίσκεται πάνω από το Παρίσι σε όλη τη διάρκεια των Αγώνων.

Μάγεψε στο φινάλε η Σελίν Ντιόν

Και η Τελετή Έναρξης ολοκληρώθηκε με την διάσημη Καναδή ντίβα Σελιν Ντιόν που στους πρόποδες του Πύργου του Άιφελ, ντυμένη στα λευκά, ερμήνευσε την «Ωδή στην αγάπη» της Εντίθ Πιάφ. Η παρουσία της προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση.

Η Celine Dion δεν είχε τραγουδήσει από τον Δεκέμβριο του 2022, όταν διαγνώστηκε με το Stiff Person Syndrome (σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου), μία ανίατη νευρολογική ασθένεια.

Η διάσημη τραγουδίστρια Lady Gaga τραγούδησε ένα γαλλικό τραγούδι-καμπαρέ κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων, οι αθλητές επευφημήθηκαν από το πλήθος κατά μήκος του Σηκουάνα στη ναυτική παρέλαση που έγινε υπό την καταρρακτώδη βροχή, ενώ οι χορευτές ανέβηκαν στις στέγες του Παρισιού στην Τελετή ΄Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ένας στόλος από σκάφη με τις αποστολές διένυσε σε απόσταση 6 χιλιομέτρων του ποταμού δίπλα σε μερικά από τα πιο διάσημα ορόσημα της γαλλικής πρωτεύουσας, καθώς οι καλλιτέχνες… παρουσίαζαν μερικά από τα αθλήματα που θα παρουσιαστούν στους Αγώνες σε πλωτές πλατφόρμες.

Στη γέφυρα που βρίσκεται στα ανατολικά της πρωτεύουσας εμφανίζεται το Ολυμπιακό σύνθημα «Πιο γρήγορα, ψηλότερα, πιο δυνατά, μαζί».

Πίσω από το σκάφος που μετέφερε την ελληνική αποστολή, ακολούθησε εκείνη των προσφύγων, που στο Παρίσι μετράει 37 μέλη. Ακολουθούν οι άλλες αποστολές αλφαβητικά.

Τα σκάφη που μετέφεραν τους αθλητές είναι εξοπλισμένα με κάμερες που επιτρέπουν σε όσους παρακολουθούν στην τηλεόραση ή το τηλέφωνό τους να βλέπουν από κοντά.

Χειροκροτήματα ξέσπασαν για το ελληνικό σκάφος και ακόμη μεγαλύτερες επευφημίες για το σκάφος που ακολούθησε, που μετέφερε την ομάδα των προσφύγων.

Από τη γέφυρα Αούστερλιτς (Austerlitz) μέχρι το Τροκαντερό, 6.800 αθλητές και 205 αποστολές, επιβιβασμένες σε 85 σκάφη, άρχισαν να κατεβαίνουν το ποτάμι κατά τη διάρκεια μιας άνευ προηγουμένου παρέλασης, κάτω από συνεχή βροχή-που με το πέρασμα της ώρας δυνάμωνε-, κατά τη διάρκεια μιας τελετής διάρκειας 3 ωρών και 45 λεπτών, προοίμιο για δύο εβδομάδες αγώνων μέχρι τις 11 Αυγούστου.

Μετά τη γέφυρα Αούστερλιτς, η παρέλαση πέρασε τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων (Notre-Dame de Paris) και θα φτάσει κοντά στον Πύργο του Άιφελ, αφού περάσει κάτω από γέφυρες και πύλες, συμπεριλαμβανομένων των Πον ντεζ Αρ (Pont des Arts) και Πον νεφ (Pont Neuf), και κοντά σε πολλά από τα ορόσημα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των Αγώνων που πραγματοποιείται τελετή έναρξης έξω από ένα στάδιο, εντείνοντας τους πονοκεφάλους για μια τεράστια επιχείρηση ασφαλείας, λίγες ώρες μετά την επίθεση δολιοφθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας TGV που προκάλεσε ταξιδιωτικό χάος στη Γαλλία.

Ένα γιγαντιαίο σύννεφο από μπλε, λευκό και κόκκινο καπνό, που έμοιαζε με τη γαλλική σημαία, ψηλά πάνω από μια γέφυρα πάνω από τον Σηκουάνα και ένας «φτερωτός» άνδρας έπαιζε ακορντεόν, ως μέρος μιας παράστασης που περιλάμβανε πολλές απεικονίσεις της Γαλλίας σαν καρτ ποστάλ, συμπεριλαμβανομένης μιας τεράστιας σειράς χορευτών Moulin Rouge στις όχθες του ποταμού.

Πριν το ξεκίνημα μεταδόθηκε μια ταινία που έδειχνε τον κωμικό Νταμέλ Ντεμπουζέ (Djamel Debbouze) να μπαίνει στο Stade de France με την Ολυμπιακή Φλόγα πριν τη δώσει σε ένα Γάλλο σύμβολο, τον Ζινεντίν Ζιντάν. Υπό τον ήχο της μουσικής μιας ταινίας του Ζακ Τατί, ο πρώην Νο.10 των «Μπλε» ξεκίνησε μια παριζιάνικη οδύσσεια, συμπεριλαμβανομένου του metro.

Μια ιδιαίτερα μοντέρνα εικόνα της χώρας εμφανίστηκε όταν η ποπ σταρ Άγια Νακαμούρα, η πιο πολυακουσμένη Γαλλίδα τραγουδίστρια στον κόσμο, τραγούδησε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, με 60 μουσικούς από τη ορχήστρα της Γαλλικής Ρεπουμπλικανικής Φρουράς και 36 ερμηνευτές από τη χορωδία του γαλλικού στρατού.

Η Γαλλίδα μέγα ποπ σταρ Άγια Νακαμούρα παρουσιάστηκε στην στη Pont des Arts, μια γέφυρα που συνδέει το Ινστιτούτο της Γαλλίας με το Μουσείο του Λούβρου, ενώνοντας τον ακαδημαϊκό κόσμο και τις τέχνες, τραγουδώντας μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες της.

Danser, au rythme des Jeux 💃

Se retrouver ensemble et se laisser aller avec passion et intensité !

Paris célèbre les Jeux Olympiques

–

Dance to the rhythm of the Games 💃

Come together and let yourself go with passion and intensity!

Paris celebrates the Olympics



📸 Getty / Jack… pic.twitter.com/ohPyyfMIYr