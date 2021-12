Ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να έβγαλε τα… βίτσια του και εκτός αγωνιστικού χώρου, μετά τα “όργια” κόντρα στη Λιντς και το 7-0 στην Premier League, προκαλώντας σάλο στην Αγγλία.

Δημοσίευμα της Daily Star φιλοξενεί αναρτήσεις μίας “αφέντρας” του σεξ ονόματι Mistress Estee, η οποία και αναφέρει σε αυτές ότι συνευρέθη με τον παίκτη των “Πολιτών” σε μπουντρούμι, λίγες ώρες μετά τον αγώνα του.

Πιο συγκεκριμένα, σε φωτογραφία της στο instagram φοράει μία φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι και γράφει «μου έφερε μία φανέλα, του έδειξα το… θέατρο των ονείρων», ενώ σε βιντεάκι στο TikTok λέει «η Σίτι νικά 7-0 και μετά με επισκέπτεται».

