Η πόλη του Μπέργκαμο «χτυπήθηκε» όσο λίγες στην Ιταλία από τον κορονοϊό και οι οπαδοί της Αταλάντα εξέφρασαν και πάλι την αντίθεση τους, στην επανεκκίνηση της δράσης στη Serie A. Αυτή τη φορά, το έδειξαν με ένα πανό.

Το Μπέργκαμο πέρασε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές από τον κορονοϊό και οι οπαδοί της Αταλάντα -ίσως- έχουν έναν λόγο παραπάνω να είναι ευαισθητοποιημένοι με θέματα που σχετίζονται με την πανδημία και το ποδόσφαιρο (ο αγώνας της ομάδας με τη Βαλένθια χαρακτηρίστηκε από επιστήμονες “βιολογική βόμβα”).

Την ώρα που η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την επανεκκίνηση της Serie A, οι οπαδοί της Αταλάντα εξέφρασαν για μια ακόμα φορά την αντίθεση τους, θεωρώντας πως με το να μην ξαναπαιχτεί ποδόσφαιρο φέτος, θα είναι ένας τρόπος να τιμηθούν τα θύματα του κορονοϊού.

“Το Μπέργκαμο δεν θα παραδοθεί! Δεν θα ξεχάσουμε την εικόνα στρατιωτικών φορτηγών στο νεκροταφείο της πόλης”

Φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν έξω από το “Gewiss Stadium” και ύψωσαν πανό με το ακόλουθο μήνυμα: “Θέλετε να ξεχάσουμε τον πόνο μας… όμως χωρίς τον κόσμο δεν έχει νόημα να επιστρέψουμε για να παίξουμε”.

Curva Nord banner outside the GEWISS Stadium.



“Our pain you want to forget. But without the people there is no point in playing again”#GoAtalantaGo💙🖤 pic.twitter.com/KzxyUHsHBZ