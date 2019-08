«Αγριεμένος» Άγιαξ! Έριξε… πεντάρα πριν τον ΠΑΟΚ – video

Έδειξε πανέτοιμος να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, στον επαναληπτικό του 2-2 της Τούμπας (13.08.2019 / 21.30). Ο Άγιαξ «χτύπησε αλύπητα» την Έμμεν (5-0) σε ματς για την 2η αγωνιστική της Eredivisie και πήρε το πρώτο του «τρίποντο» στο πρωτάθλημα.

Οι παίκτες του Τεν Χαγκ είχαν μονίμως το… πόδι πατημένο στο γκάζι κι έριξαν κατά ριπάς προς την αντίπαλη εστία. Το σκορ άνοιξε ο φαν ντε Μπεκ στο 27’, για να ακολουθήσει «βροχή» από γκολ στην επανάληψη.

Στο 47’ πήρε τη σκυτάλη ο Ζίγεχ, ενώ ο Τάντιτς στο 66’ έκανε το 3-0. Να αναφέρουμε ότι ο Σέρβος αρχηγός του Άγιαξ σκόραρε για ενδέκατο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι στο ολλανδικό πρωτάθλημα και ισοφάρισε την επίδοση των Γιόχαν Κρόιφ και Γιάρι Λιτμάνεν!

Το τελικό σκορ το διαμόρφωσε ο Χούντελαρ, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 72’ και έκανε το 5-0 με τέρματα στο 80’ και το 88’. Ο Ολλανδός επιθετικός έφτασε έτσι τα 350 γκολ με τον «Αίαντα».

