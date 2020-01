“Άγριες” συμπλοκές οπαδών πριν το Βαλένθια – Μπαρτσελόνα! videos

Οπαδοί της Βαλένθια και της Μπαρτσελόνα μετέτρεψαν σε… πεδίο μάχης τον περιβάλλοντα χώρο του “Μεστάγια” λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα των δύο ομάδων.

Τα… καλόπαιδα των δύο ομάδων συγκρούστηκαν με πέτρες, καρέκλες και λοστούς. Οι αστυνομικές αρχές της πόλης άργησαν να κάνουν την επέμβαση τους και να τους περιορίσουν.

– 2 hours until Valencia & Barcelona face each other on the pitch at Mestalla, but it looks like the battle outside the stadium between the fans has already started. pic.twitter.com/MAn0piXSKs

— (@TheEuropeanLad) January 25, 2020