Ο Γουέιν Ρούνεϊ βρέθηκε στο “Ολντ Τράφορντ”, μια ημέρα μετά τα Χριστούγεννα, προκειμένου να δει την επιστροφή του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ -ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ- στο γήπεδο όπου είχε τις καλύτερες ποδοσφαιρικές στιγμές της καριέρας του.

Ο Ρούνεϊ είναι από τα πιο γνωστά και αγαπητά πρόσωπα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτετ, αλλά είχε και την ίδια μεταχείριση όπως κάθε άλλος οπαδός. Όπως φαίνεται από τη φωτογραφία που τραβήχτηκε σε είσοδο του “Ολντ Τράφορντ”, ο Άγγλος επιθετικός δέχθηκε τον έλεγχο από τους σεκιούριτι του γηπέδου, όπως κάθε άλλος… απλός φίλος της ομάδας.

Rooney searched on Old Trafford return as 'absolute legend' comes 'home'https://t.co/HrvuzjXkdX pic.twitter.com/xqjEZ0jbmH

— Mirror Football (@MirrorFootball) December 26, 2018