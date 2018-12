Επίθεση με χιονόμπαλες! Στο “στόχαστρο” ο επόπτης – video

Η αναμέτρηση της Παρτιζάν με τη Μάτσβα για το Σερβικό πρωτάθλημα δεν έπρεπε να ξεκινήσει ποτέ, αφού το γήπεδο της πρώτης είχε καλυφθεί από χιόνι.

There is no way this game should be going ahead. WELCOME TO SERBIA! pic.twitter.com/lIUqgjFnnS — Partizan Belgrade 🇬🇧 (@FKPartizanEN) December 14, 2018

The second half was due to start 10 minutes ago at Partizan Stadium but this is currently the scene🤔 pic.twitter.com/4A6vXxp9jV — Partizan Belgrade 🇬🇧 (@FKPartizanEN) December 14, 2018

Το ματς όμως έγινε κανονικά, με τις δυο ομάδες να μένουν στο 0-0. Λίγα λεπτά πριν το τέλος του, οι οπαδοί κατάλαβαν πως δεν υπήρχε περίπτωση να αλλάξει το σκορ και έχοντας αρκετά παράπονα από τη διαιτησία (η Παρτιζάν αγωνίστηκε σε ολόκληρο το δεύτερο μέρος με δέκα παίκτες, μετά αποβολή αμυντικού)… δεν το πολυσκέφτηκαν.

Ο βοηθός διαιτητή μπήκε στο “στόχαστρο” τους, και οι χιονόμπαλες έπεσαν κατά πάνω του… με μανία, αναγκάζοντας τον να απομακρυνθεί από τη γραμμή του άουτ.