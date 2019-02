Εύκολες νίκες και πρόκριση για στους «16» του Europa League, με τις Λεβερκούζεν και Μπέτις να αποτελούν τις εκπλήξεις της βραδιάς, αφού αμφότερες αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης, χάνοντας εντός έδρας από Κράσνονταρ και Ρεν αντίστοιχα.

Μεγάλη πρόκριση για τη Ζενίτ στη Ρωσία, η οποία και ανέτρεψε το 1-0 της Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία και πήρε πανηγυρική πρόκριση με 3-1, στην επόμενη φάση, όπου βρίσκεται και η Ντιναμό Κιέβου μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού.

Άρσεναλ, Τσέλσι, Ίντερ, Νάπολι, Βαλένθια, Σεβίλλη, Βιγιαρεάλ, Ζενίτ, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Ζάλτσμπουργκ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Κράσνονταρ, Ρεν, Μπενφίκα, Σλάβια Πράγας και Ντιναμό Κιέβου.

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου

Σεβίλλη – Λάτσιο 2-0 (20′ Μπεν Γεντέρ, 78′ Σαράμπια) (1-0 στο πρώτο παιχνίδι)

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου

Βαλένθια – Σέλτικ 1-0 (70′ Γκαμεϊρό) (2-0)

Βιγιαρεάλ – Σπόρτινγκ 1-1 (80′ Πάμπλο Φορνάλς / 45+1′ Μπρούνο Φερνάντες) (1-0)

Ζενίτ – Φενέρμπαχτσε 3-1 (4′ Οζντόεβ, 37′, 76′ Αζμούν / 43′ Μεχμέντ Τοπάλ) (0-1)

Νάπολι – Ζυρίχη 2-0 (43′ Βέρντι, 75′ Ουνάς) (3-1)

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Βικτόρια Πλζεν 3-0 (15′ Όρσιτς, 34′ Ντίλαβερ, 73′ Πέκτοβιτς) (1-2)

Ζάλτσμπουργκ – Μπριζ 4-0 (17′ Σλάγκερ, 29′, 43′ Ντάκα, 90+2′ Ντάμπουρ) (1-2)

Άιντραχτ – Σαχτάρ 4-1 (23′ Γιόβιτς, 27′ πεν., 80′ Αλέ, 88′ Ρέμπιτς) (2-2)

Άρσεναλ – ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ 3-0 (4′ Βολκόβ, 39′ Μουστάφι, 60′ Παπασταθόπουλος) (0-1)

Γκενκ – Σλάβια 1-4 (10′ Τροσάρ / 23′ Κούφαλ, 54′ Τραορέ, 64′, 69′ Σκόντα) (0-0)

Λεβερκούζεν – Κρασνοντάρ 1-1 (87′ Αράνγκις / 85′ Σουλεϊμάνοβ) (0-0)

Μπέτις – Ρεν 1-3 (41′ Λο Τσέλσο / 22′ Μπενσεμπαϊνί, 30′ Ινού, 90+4′ Νιάνγκ) (3-3)

Μπενφίκα – Γαλατασαράι 0-0 (2-1)

Ντινάμο Κιέβου – Ολυμπιακός 1-0 (32′ Φραν Σολ) (2-2)

Τσέλσι – Μάλμε 3-0 (55′ Ζιρού, 74′ Μπάρκλεϊ, 84′ Χάντσον-Οντόι) (2-1)

Ίντερ – Ραπίντ 4-0 (11′ Βεσίνο, 18′ Ρανόκια, 80′ Πέρισιτς, 87′ Πολιτάνο) (1-0)

