Ο Ορέστης Καρνέζης θα φοράει τη νέα σεζόν μία φανέλα τερματοφυλάκων που παραπέμπει σε φίδι, γεγονός που επέτρεψε στη Νάπολι να ειρωνευτεί τον «προδότη» Ιγκουαΐν, που έφυγε από την ομάδα για λογαριασμό της Γιουβέντους, το καλοκαίρι του 2016.

Μετά τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Γιουβέντους, ήταν η σειρά των «παρτενομπέι» να παρουσιάσουν σήμερα (19/07) μία από τις εμφανίσεις τους για την επόμενη σεζόν και συγκεκριμένα τη φανέλα των τερματοφυλάκων, την οποία θα φοράει και ο διεθνής Έλληνας γκολκίπερ που αποκτήθηκε από την ομάδα πριν λίγες ημέρες.

Η Νάπολι ανάρτησε μάλιστα τη νέα φανέλα στο twitter, συνοδεύοντάς την και με ένα… μήνυμα για τον Γκονσάλο Ιγκουαΐν, αφού έγραψε: «Φίδια για τις φανέλες των τερματοφυλάκων! Εδώ είναι η πράσινη και εδώ η πορτοκαλί. Ο Ιγκουαΐν θα τις είχε λατρέψει».

Snakes for the goalkeeper's kits! Here's the green one pic.twitter.com/sz6W6Zg2YH

