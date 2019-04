Φώναζαν «Ζήτω ο Ρονάλντο» στον ματωμένο Μέσι! video

Ο ένας αποτελεί ακόμα ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα της… εξέδρας του “Ολντ Τράφορντ” και ο άλλος πήγε στο Μάντσετσερ για να νικήσει τη Γιουνάιτεντ. Ο Λιονέλ Μέσι δεν ήταν ευπρόσδεκτος από τους φίλους των “κόκκινων διαβόλων” και το έδειξαν με ένα πετυχημένο πικάρισμα, σε μια δύσκολη στιγμή για τον Αργεντινό.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπαρτσελόνα: «Άλωσε» το Όλντ Τράφορντ η «αρμάδα» του Μέσι! – videos

Την ώρα λοιπόν που ο Λιονέλ Μέσι ήταν αιμόφυρτος (από το μαρκάρισμα του Σμόλινγκ) και κατευθυνόταν εκτός αγωνιστικού χώρου, οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκαν την… πουν στον άσο της Μπαρτσελόνα.

Ένα μεγάλο κομμάτι της εξέδρας φώναξε “Ζήτω ο Ρονάλντο”, δείχνοντας παράλληλα τη λατρεία τους για τον Πορτογάλο άσο (σ.σ. έχει δεχθεί πάρα πολλές στο παρελθόν ανάλογο πικάρισμα από τους fan του Μέσι).

Old Trafford was singing Viva Ronaldo when Messi walking off the pitch to get treatment last night. 🔥 pic.twitter.com/knKjLVmdko

— Zeeshan⁷ (@Factnaldo) April 11, 2019