Γιουνάιτεντ: Ένα… τυπικό “αντίο” από Μουρίνιο! Φήμες για Σόλσκιερ – video

Το “διαζύγιο” του Ζοζέ Μουρίνιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η ποδοσφαιρική είδηση της ημέρας. Ο 55χρονος τεχνικός αποχαιρετά τον αγγλικό σύλλογο μετά από 2,5 χρόνια, αφήνοντας τον στην έκτη θέση της κατάταξης στην Premier League με 26 βαθμούς, 11 λιγότερους από τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League.

Πλήθος φωτορεπόρτερ περίμενε τον Μουρίνιο έξω από το ξενοδοχείο που διέμενε τα τελευταία 2,5 χρόνια, την στιγμή που αυτός έκανε.. τσεκ άουτ!

Χωρίς να έχει διάθεση για πολλά λόγια αλλά με μια χαρακτηριστική ηρεμία στο πρόσωπο του, ο Μουρίνιο αποχαιρέτησε όσους τον περίμεναν με ένα απλό “Bye guys”.

