Γιουβέντους: Η απάντηση του Κέιν στις ρατσιστικές κραυγές! videos, pic

Ο Μόιζες Κέιν άκουσε τις ρατσιστικές κραυγές κάποιων φίλων της Κάλιαρι, τη στιγμή που έχασε μια κλασική ευκαιρία στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Γιουβέντους, αλλά λίγο αργότερα κατάφερε να τους στείλει μια… ιδανική απάντηση.

Η Γιουβέντους το… χαβά της! «Χτύπησε» και πάλι ο Κειν – video

Ο 19χρονος φορμαρισμένος επιθετικός αντέδρασε με τον καλύτερο τρόπο, αφού σκόραρε στο 85′ και πανηγύρισε ανοίγοντας τα χέρια του μπροστά από την εξέδρα των φανατικών φιλάθλων του συλλόγου της Σαρδηνίας, χωρίς όμως να προκαλέσει!

Restarted the match just to find the incident where I could clearly hear the monkey chants towards Kean, way before he scored. Just in case there are some that still think he provoked them cc @bonucci_leo19 pic.twitter.com/pYiL7bpTwA

— Chris (@Juventini_1897) April 2, 2019