Η FIFA βραβεύει τους κορυφαίους! Υποψήφιος ο Χριστοδουλόπουλος – video

Ήρθε η ώρα για την FIFA να βραβεύσει -σε γκαλά που θα γίνει στο Λονδίνο- τους αθλητές και τους προπονητές οι οποίοι ξεχώρισαν την περασμένη αγωνιστική σεζόν με τα βραβεία “The Best”.

Ανάμεσά στους δέκα υποψήφιος για το “The Best Puskas Award”, βρίσκεται ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, για το τέρμα που είχε πετύχει με απευθείας εκτέλεση φάουλ, ως παίκτης της ΑΕΚ, κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (3-2), στις 24 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο μοναδικός Έλληνας, πριν τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, που ήταν υποψήφιος για το FIFA Puskas Award, ήταν ο Παναγιώτης Κονέ τη σεζόν 2012-13, όταν είχε σημειώσει ένα υπέροχο γκολ , με γυριστό σουτ, στον αγώνα Μπολόνια-Νάπολι 3-2, για την Serie A.

Όσον αφορά το βραβείο για τον κορυφαίο παίκτη για το 2018, οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Λούκα Μόντριτς και Μοχάμεντ Σαλάχ είναι αυτοί που το διεκδικούν.

Επίσης, θα δοθεί το βραβείο για τον καλύτερο τερματοφύλακα της χρονιάς (Τιμπό Κουρτουά, Ούγκο Γιορίς και Κάσπερ Σμάιχελ οι υποψήφιοι), τον καλύτερο προπονητή (το διεκδικούν οι Ζινεντίν Ζιντάν, Ντιντιέ Ντεσάν και Ζλάτκο Ντάλιτς), ενώ θα ανακοινωθεί η κορυφαία ενδεκάδα της προηγούμενης σεζόν.

3⃣DAYS LEFT!

The #Puskas Award will be given to #TheBest goal of 2018!⚽️

Which gets your vote? #FIFAFootballAwards

🗳👉https://t.co/w0QKn9S9xD pic.twitter.com/Se2k5O47vv

— FIFA.com (@FIFAcom) September 21, 2018