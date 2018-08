Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απάντησε σε Ρώσο φωτογράφο για την… ένταση στην Τούμπα

Πιο συγκεκριμένα, ο φωτογράφος Ευγκένι Φέλντμαν έκανε και αυτός λόγο για επίθεση οπαδών του ΠΑΟΚ κατά δημοσιογράφων έξω από την Τούμπα, πριν το ματς των Θεσσαλονικέων με τη Σπαρτάκ Μόσχας.

ΠΑΟΚ – Σπαρτάκ Μόσχας: Καταγγέλλει «πέσιμο» οπαδών σε δημοσιογράφους! Πήραν θέση οι Θεσσαλονικείς

Απευθυνόμενος προς την UEFA ο Φέλντμαν έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter: “Ρώσοι δημοσιογράφοι δέθχηκαν επίθεση και έπεσαν θύματα ληστείας στην είσοδο του σταδίου αλλά και στα δημοσιογραφικά θεωρεία μέσα στην αρένα της Θεσσαλονίκης, καθώς η Σπαρτάκ Μόσχας έπαιζε με τον ΠΑΟΚ. Οι αξιωματούχοι της αστυνομίας και των φιλοξενούμενων δεν έκαναν τίποτα. Θα θέλατε να σχολιάσετε κάτι; θα μπορούσε η Σπαρτάκ να τιμωρηθεί για κάτι ανάλογο;”

@UEFA Russian journalists were attacked and robbed at the stadium entrance and at the press tribune inside the arena in Saloniki as @fcsm_official played with @PAOK_FC. Police and host club officials did nothing. Care to comment? Would Spartak be punished for something like that?

