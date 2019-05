Η Τότεναμ «τρέλανε» Φέρντιναντ και Νας! Απίστευτες αντιδράσεις – videos

Το γκολ του Λούκας Μόουρα στο φινάλε του αγώνα της Τότεναμ στην έδρα του Άγιαξ έδωσε στους “σπερς” την επική πρόκριση στον τελικό του Champions League και έκανε τον Ρίο Φέρντιναντ να… τρελαθεί.

Άγιαξ – Τότεναμ: «Έμφραγμα» στο 95΄! «Μυθική» ανατροπή και πρόκριση για τους Άγγλους – videos

Ο παλαίμαχος αμυντικός πανηγύρισε έξαλλα το “buzzer beater” του Βραζιλιάνου άσου της Τότεναμ μέσα στο Άμστερνταμ, έχοντας στο πλάι του τον Γκλεν Χοντλ.

https://twitter.com/btsportfootball/status/1126248270513299456

Την ίδια στιγμή, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο φανατικός υποστηρικτής της Τότεναμ, Στιβ Νας, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνηση του.

Ο θρύλος του ΝΒΑ και συνεργάτης του “Bleacher Report” έφυγε τρέχοντας από το στούντιο όπου βρισκόταν και δευτερόλεπτα αργότερα επέστρεψε δακρυσμένος, λέγοντας: «είμαι πολύ μεγάλος για να κλαίω για το ποδόσφαιρο».

.@SteveNash was in tears at full-time of Tottenham's win pic.twitter.com/ifEZEbinYR

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 8, 2019