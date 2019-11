Ιμπραΐμοβιτς: Μετά το άγαλμα, “βανδάλισαν” και το σπίτι του! pic

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έκανε τα πρώτα του βήματα προς την ποδοσφαιρική… δόξα στην Μάλμε, αλλά στα 38 του χρόνια αποφάσισε να αποκτήσει μετοχές της Χάμαρμπι.

Όλα δείχνουν πως οι οπαδοί της Μάλμε “τρελάθηκαν” με τον Ιμπραΐμοβιτς και… επιτέθηκαν στο άγαλμα του, που έχει τοποθετηθεί στην πόλη, προσπαθώντας μάλιστα να του βάλουν φωτιά!

Οι οργισμένοι φίλοι της Μάλμε δεν έμειναν μόνο εκεί, αφού πήγαν στο σπίτι του Ζλάταν στη Στοκχόλμη και έγραψαν στη λέξη “Ιούδας” στην εξώπορτα του.

Zlatan Ibrahimovic labelled 'Judas' as house vandalised and Malmo statue set on fire https://t.co/FUNpuDG7pP pic.twitter.com/Tx4qUrGDpt

🔥 His statue set on fire

😱 'Judas' written on his front door

😡 Angry placards left outside his home

Zlatan has gone from hero to villain after buying a stake in Hammarby 😳https://t.co/p3GASd8xzr

— GiveMeSport (@GiveMeSport) November 28, 2019