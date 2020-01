Κόμπι Μπράιαντ: Μαύρα περιβραχιόνια από Μίλαν! Ενός λεπτού σιγή στην Μπαρτσελόνα

Έχοντας περάσει αρκετά από παιδικά του χρόνια στην Ιταλία, ο Κόμπι Μπράιαντ -που “έφυγε” με τραγικό τρόπο πριν από λίγα 24ωρα- είχε δηλώσει υποστηρικτής της Μίλαν, τονίζοντας πως στις φλέβες του ρέει… μιλανέζικο αίμα. Ο θρύλος των Λέικερς παρακολουθούσε ποδόσφαιρο και παράλληλα δήλωνε θαυμαστής της Μπαρτσελόνα, μετά και την πρώτη του επαφή με τους “μπλαουγκράνα” του Ροναλντίνιο (το 2006).

Οι δύο αυτές ομάδες έβαλαν τον Κόμπι Μπράιαντ στην… οικογένεια τους και αποφάσισαν να αποδώσουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο μπασκετμπολίστα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Μίλαν, οι “ροσονέρι” θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια στην αναμέτρηση με την Τορίνο για τα προημιτελικά του Coppa Italia.

In accordo con la @SerieA , stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio. #SempreKobe pic.twitter.com/veeDCXShUu

Απ’ την μεριά της, η Μπαρτσελόνα απέτισε φόρο τιμής στον Κόμπι Μπράιαντ και την 13χρονη κόρη του, Τζιάνα, με τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας να κρατούν ενός λεπτού σιγή πριν από την πρωινή προπόνηση.

Prior to today’s training session, the team held a minute of silence in memory of @kobebryant and his daughter, Gianna. pic.twitter.com/KwuXxPwhPc

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 28, 2020