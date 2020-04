Το σχέδιο των οπαδών της Γκλάντμπαχ για ένα «Borussia Park» με… κόσμο -με την επανέναρξη της Bundesliga- προχωράει όπως το είχαν σκεφτεί…

Μπορεί ο κορονοϊός να αναγκάζει τις ποδοσφαιρικές Λίγκες να λάβουν μέτρα (ένα από αυτά, να δοθούν ματς κεκλεισμένων των θυρών), αλλά το σχέδιο των φίλων της Γκλάντμπαχ για ένα «Borussia Park» με… κόσμο, αρχίζει σιγά σιγά να υλοποιείται.

Όπως είχαν προαναγγείλει, οι οπαδοί της Γκλάντμπαχ έφτιαξαν ομοιώματά τους για τις εξέδρες του γηπέδου και μάλιστα έχουν ήδη τοποθετήσει 2 χιλιάδες στις κερκίδες.

Μέσα στις ερχόμενες ημέρες αναμένεται να πάρουν θέση άλλοι έξι χιλιάδες… οπαδοί, σε μια προσπάθεια να δοθεί μια όμορφη εικόνα προς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων.

8,000 cut-outs ordered and counting! 👥



The players and staff have even joined in our ‘Stay home. Be in the stands’ campaign, taking their place next to fans in BORUSSIA-PARK for games behind closed doors 🐎💚



Read more 👉 https://t.co/l5ZPn6VUuW#DieFohlen pic.twitter.com/hXhSTQBTri