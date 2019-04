Κριστιάνο Ρονάλντο: Ξεχωριστή στιγμή με πιτσιρικά! Η χειρονομία και τα χαμόγελα – video

Μια ξεχωριστή στιγμή του Κριστιάνο Ρονάλντο με ένα από τα πιτσιρίκια που συνοδεύουν τους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός, λίγο πριν τη σέντρα του Άγιαξ – Γιουβέντους.

Άγιαξ – Γιουβέντους: «Μπέμπηδες» εναντίον… Ρονάλντο! Στο Τορίνο θα κριθεί η πρόκριση – videos

Οι παίκτες των δύο ομάδων είχαν παραταχθεί για την καθιερωμένη ανάκρουση του ύμνου του Champions League και το παιδάκι που συνόδευσε τον Λεονάρντο Μπονούτσι έκανε μια… αυθόρμητη κίνηση. Γύρισε και κοίταξε στα αριστερά του, εκεί όπου βρισκόταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος κατάλαβε το βλέμμα του πιτσιρικά και γύρισε και ο ίδιος να τον κοιτάξει, δίνοντας του ένα χαμόγελο και τσιμπώντας τον στο μάγουλο. Μια στιγμή, που ο μικρός σίγουρα θα αργήσει πολύ να ξεχάσει…

This is the best video you will watch today. A moment this kid will remember for the rest of his life. The look on his face says it all. He can't believe he's standing next to Cristiano Ronaldo.👏🏻pic.twitter.com/LtRc4Q1clt

