Κύπελλο Αγγλίας: Με “περίπατο” η Άρσεναλ στην επόμενη φάση! videos

Παίζοντας με αρκετές “ρεζέρβες”, αλλά και έχοντας βασικό τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, η Άρσεναλ έκανε “περίπατο” στην έδρα της Μπλάμπουλ και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Κυπέλλου Αγγλίας.

Ο Τζεφ Γουίλοκ… άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε ο Ουνάι Έμερι από τα “μαλλιά” και κατάφερε να πετύχει τα δυο πρώτα γκολ των “κανονιέρηδων” (11′, 37′). Ο Αϊγουόμπι έγραψε το τελικό 3-0μ λίγο πριν τη λήξη (82’).

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 5, 2019

⚡️ | Quick reactions from @Joewillock to put @Arsenal ahead. pic.twitter.com/gc73CY5030

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 5, 2019

Iwobi puts the game to bed, making it 3-0! 🔴 #AFC #COYG #BLAARS pic.twitter.com/JX6FeBmOUT

— Gunners.com (@Gunnersc0m) January 5, 2019