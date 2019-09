Λουκάκου: Το ρατσιστικό σχόλιο που έφερε την απόλυση του δημοσιογράφου! video

Λίγες ημέρες πέρασαν από το περιστατικό με τις… κραυγές μαϊμούδων που “δέχτηκε” ο Ρομέλου Λουκάκου κατά την διάρκεια του Κάλιαρι – Ίντερ και είχαμε νέο ρατσιστικό “επεισόδιο” κατά του Βέλγου επιθετικού.

Και αν την τελευταία φορά η… ανοησία της εξέδρας ήταν αυτή που έκανε τη συγκεκριμένη τραγική αντίδραση, τώρα είχαμε έναν Ιταλό δημοσιογράφο να “επιτίθεται” στον Λουκάκου.

Κατά την διάρκεια ανάλυσης αγώνα και στην προσπάθεια του να πει κάτι… κολακευτικό για τον επιθετικό της Ίντερ, ο δημοσιογράφος του “TopCalcio24”, Λουτσιάνο Παζιράνι, έκανε ένα απίστευτο σχόλιο.

Λουκάκου: Αντέδρασε στη ρατσιστική επίθεση! «Το λέμε εδώ και χρόνια, αλλά ακόμα… τίποτα»

“Αν πας στο ένας με έναν απέναντί του, είσαι χαμένος. Θα πέσεις στο έδαφος μετά από μια τέτοια μονομαχία. Ο μόνος τρόπος για να τον σταματήσεις είναι να του δώσεις δέκα μπανάνες”, ανέφερε.

Όπως ήταν λογικό, υπήρξαν αντιδράσεις από τηλεθεατές, με τον Παζιράνι να ζητά συγγνώμη (κάνοντας λόγο για ένα κακό αστείο) και το κανάλι να τον απομακρύνει από τη θέση του.

Italian pundit Luciano Passirani praises @RomeluLukaku9 saying he’s never seen a player of his quality at neither #Inter, #Milan or #Juventus before ending it with “only way to push him down to the floor is to throw 10 bananas at him.”pic.twitter.com/Nv8t8yF9aA

— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) September 15, 2019